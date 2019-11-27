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Байден является лидером в гонке за президентство среди демократов, - опрос

Новости » В мире     27.11.2019 - 19:59
Байден является лидером в гонке за президентство среди демократов, - опрос
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден опережает ближайшего конкурента на 8 процентов

Бывший вице-президент США Джо Байден снова стал лидером в первичной гонке за президентство от демократов, поскольку поддержка Элизабет Уоррен резко упала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос университета Quinnipiac, опубликованный 27 ноября.

Согласно опросу, Байден получает 24% голосов среди демократических избирателей и независимых избирателей, которые склоняются к демократическим, в то время как 37-летний мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получает 16%, а Уоррен получает 14%.

Отмечается, что поддержка Уоррен упала на фоне ее заявлений о здравоохранении, которое американцы считают одной из главных проблем.

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который вступил в президентскую гонку в начале ноября, получает 3% поддержки.

"Байден продолжает доминировать на выборах, поскольку 46% избирателей-демократов и независимых избирателей, склоняющихся к демократии, считают его кандидатом, имеющим наилучшие шансы на победу над Дональдом Трампом на президентских выборах 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экс-кандидату от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку.

Кроме этого, Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины. По его словам, история об импичменте из-за дела сына Байдена в Украине только прибавила рейтинг Республиканской партии.

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