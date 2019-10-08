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Трамп призвал Клинтон вступить в президентскую гонку

Новости » Политика    08.10.2019 - 18:30
Трамп призвал Клинтон вступить в президентскую гонку
Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)

При этом Трамп заявил, что Клинтон должна объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-кандидату от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Глава Белого дома отметил, что при этом Клинтон должна выполнить одно условие - объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки, когда будучи главой Госдепартамента она использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.

"Я считаю, что коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в президентскую гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал он.

Трамп призвал Клинтон вступить в президентскую гонку

Напомним, Хиллари Клинтон, кандидат на выборах президента США в 2016 году, поддержала импичмент президента США Дональда Трампа.

Такое заявление Клинтон сделала после того, как Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского президента.

Также РБК-Украина сообщало, что Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США.

Она также отметила, что обеспокоена положением дел в стране и никогда в жизни еще не видела столь сильного разделения в обществе. Она также подчеркнула, что выступит в поддержку кандидата от Демократической партии.

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Новости Украины Хиллари КлинтонДональд ТрампВыборы в США
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