США цього тижня оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Метью Міллера.

Міллер відмовився розкривати відповідь державного секретаря США Ентоні Блінкена на прохання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про передачу нашій країні далекобійних ракет ATACMS.

"Але, як ми вже говорили, ми продовжуємо постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь. Наприкінці цього тижня будуть зроблені інші анонси про додаткову допомогу, яку ми плануємо надати Україні", - розповів спікер Держдепу.

Він також додав, що США розглядають можливу передачу Україні нових ракет чи оборонних систем, але наразі жодних анонсів немає.

Розмова Куліби та Блінкена

Нагадаємо, вчора Міністерство закордонних справ України повідомило про переговори між Кулебою та Блінкеном.

Під час обговорень український міністр подякував своєму американському колезі за надану допомогу для оборони від російського вторгнення. Також Кулеба закликав надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України.

Варто зауважити, що ракети ATACMS здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів. Раніше у Білому домі заявляли, що можливі постачання обговорюють на рівні президентів двох країн.