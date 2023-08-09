Байден завтра попросит Конгресс о дополнительном финансировании в помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ожидается, что завтра администрация Байдена обнародует свой запрос на миллиарды долларов дополнительного финансирования для оружия и другой помощи Украине.

По данным анонимных источников издания, этот запрос на экстренное финансирование также будет включать помощь Тайваню и деньги для пополнения наличности для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, что быстро сокращается, хотя окончательные полномочия по конкретным средствам, которые запрашиваются, принадлежит Управлению и бюджету Белого дома.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что в Белом доме начали распределять средства для помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов, которые были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.

Также журналисты со ссылкой на неназванных американских чиновников писали, что власти США уже начали работать над новым запросом для Конгресса о дополнительном финансировании военной помощи Украине.

Следует заметить, что, по информации Госдепа, США уже на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Позже в Пентагоне рассказали, сколько средств еще предусмотрено на помощь.

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