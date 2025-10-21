Байден завершив курс лікування агресивного раку простати, - CBS News

Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку передміхурової залози. Це ознака прогресу, але не означає кінець лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Представниця Байдена підтвердила, що колишній президент, якому в листопаді виповниться 83 роки, 20 жовтня завершив курс променевої терапії в онкологічному центрі Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії. Раніше, 11 жовтня, його офіс уперше оголосив, що експрезидент США протягом кількох тижнів проходить курс променевої терапії раку простати. Ешлі Байден, дочка колишнього глави Білого дому, опублікувала в соцмережах коротке відео, на якому її батько дзвонить у дзвіночок. "Подзвоніть у дзвіночок! Дякую неймовірним лікарям, медсестрам і всьому персоналу лікарні Penn Medicine. Ми так вдячні!", - підписала вона пост. CBS пояснило, що більшість онкологічних центрів рекомендують пацієнтам дзвонити в настінний дзвіночок після того, як вони завершили лікування. Так роблять для того, щоб підбадьорити інших пацієнтів і проінформувати їх про прогрес. Однак поки незрозуміло, чи знадобиться Байдену будь-яке інше лікування, оскільки лікарям завжди необхідно оцінювати стан пацієнта протягом кількох тижнів після завершення лікування.

Нагадаємо, у травні Байдена оголосив, що у нього рак передміхурової залози на пізній стадії, який дав метастази на кістки. Це, своєю чергою, викликало хвилю занепокоєння і новий раунд запитань щодо здоров'я Байдена і щодо того, чи стикався він із нерозкритими або невідомими медичними проблемами під час свого президентства. У той час офіс Байдена заявив, що він розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою. Незабаром після того, як він розповів про свій діагноз, Байден написав наступне в Х наступне: "Рак стосується всіх нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильніші ми, коли нас терзають труднощі. Спасибі, що підтримуєте нас любов'ю і підтримкою", - йшлося в публікації.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.