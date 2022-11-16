UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден запропонував Дуді допомогу у розслідуванні вибуху в Польщі

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою запропонував сприяння у розслідуванні вибуху у селі Пшеводув у Люблінському воєводстві, що стався 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

"Президент Дуда описав поточну оцінку Польщею вибуху, який стався у східній частині країни неподалік кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Байден запропонував польській стороні повну підтримку та допомогу США у розслідуванні події.

"Президент Байден підтвердив непохитну відданість США НАТО. Обидва лідери заявили, що вони та їхні команди мають залишатися в тісному контакті, щоб визначити відповідні наступні кроки в ході розслідування", - передали в Білому домі.

Крім того, американський лідер у розмові з президентом Польщі "висловив глибокі співчуття" у зв'язку із загибеллю двох громадян у населеному пункті внаслідок вибуху.

Нагадаємо, що в комюніке МЗС Польщі, що було оприлюднено після опівночі, було оголошено офіційне підтвердження - вибух у селі Пшеводув був спричинений попаданням російської ракети. Російського посла у Варшаві викликали до МЗС для надання "детальних пояснень".

Як повідомлялося, 15 листопада ввечері президент Польщі Анджей Дуда проводив окремі переговори з президентом США та президентом України, а також із генсеком НАТО.

Також стало відомо, що посли країн Альянсу проведуть зустріч 16 листопада на прохання Польщі на підставі статті 4 НАТО, яку активізувала Варшава.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденПольщаАнджей ДудаВибух