RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден предложил Дуде помощь в расследовании взрыва в Польше

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в разговоре со своим польским коллегой Анджеем Дудой предложил содействие в расследовании взрыва в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве, что произошел 15 ноября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент Дуда описал текущую оценку Польшей взрыва, который произошел в восточной части страны недалеко от границы с Украиной", - говорится в сообщении.

В свою очередь Байден предложил польской стороне полную поддержку и помощь США в расследовании происшествия.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность США НАТО. Оба лидера заявили, что они и их команды должны оставаться в тесном контакте, чтобы определить соответствующие следующие шаги по ходу расследования", - передали в Белом доме.

Кроме того, американский лидер в разговоре с президентом Польши "выразил глубокие соболезнования" в связи с гибелью двух граждан в населенном пункте в результате взрыва.

Напомним, что в коммюнике МИД Польши, что было обнародовано после полуночи, было оглашено официальное подтверждение - взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. Российского посла в Варшаве вызвали в МИД для дачи "детальных объяснений".

Как сообщалось, 15 ноября вечером президент Польши Анджей Дуда проводил отдельные переговоры с президентом США и президентом Украины, а также с генсеком НАТО.

Также стало известно, что послы стран Альянса проведут встречу 16 ноября по просьбе Польши на основании статьи 4 НАТО, что активизировала Варшава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденПольшаАнджей ДудаВзрыв