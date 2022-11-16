Байден предложил Дуде помощь в расследовании взрыва в Польше

"Президент Дуда описал текущую оценку Польшей взрыва, который произошел в восточной части страны недалеко от границы с Украиной", - говорится в сообщении.

В свою очередь Байден предложил польской стороне полную поддержку и помощь США в расследовании происшествия.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность США НАТО. Оба лидера заявили, что они и их команды должны оставаться в тесном контакте, чтобы определить соответствующие следующие шаги по ходу расследования", - передали в Белом доме.

Кроме того, американский лидер в разговоре с президентом Польши "выразил глубокие соболезнования" в связи с гибелью двух граждан в населенном пункте в результате взрыва.