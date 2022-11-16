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Дуда зателефонував Байдену та Зеленському після можливого удару Росії по Польщі

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Варшава, Середа 16 листопада 2022 00:01
Дуда зателефонував Байдену та Зеленському після можливого удару Росії по Польщі Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, увечері президент Польщі Анджей Дуда проводить окремі переговори з президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента у Twitter.

"Продовжується термінова телефонна розмова між президентами Анджеєм Дудою та Джо Байденом", - сказано у повідомленні канцелярії.

При цьому ключові теми їх обговорень поки що залишаються невідомими.

Пізніше у відомстві уточнили, що розмова Дуди з американським лідером завершилася і він зателефонував Зеленському.

Також у канцелярії додали, що до цього глава польської держави проводив переговори із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Говорив із президентом Дудою про вибух у Польщі. Я висловив свої співчуття з приводу загибелі людей. НАТО слідкує за ситуацією, а союзники уважно консультуються. Важливо, щоб усі факти були встановлені", - написав Столтенберг у Twitter за підсумками розмови.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, щодві російські ракети вдарили по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону України.

Після цього Польща вирішила підвищити боєздатність деяких військових частин.

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