Дуда зателефонував Байдену та Зеленському після можливого удару Росії по Польщі
У вівторок, 15 листопада, увечері президент Польщі Анджей Дуда проводить окремі переговори з президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента у Twitter.
"Продовжується термінова телефонна розмова між президентами Анджеєм Дудою та Джо Байденом", - сказано у повідомленні канцелярії.
При цьому ключові теми їх обговорень поки що залишаються невідомими.
Пізніше у відомстві уточнили, що розмова Дуди з американським лідером завершилася і він зателефонував Зеленському.
Також у канцелярії додали, що до цього глава польської держави проводив переговори із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Говорив із президентом Дудою про вибух у Польщі. Я висловив свої співчуття з приводу загибелі людей. НАТО слідкує за ситуацією, а союзники уважно консультуються. Важливо, щоб усі факти були встановлені", - написав Столтенберг у Twitter за підсумками розмови.
Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, щодві російські ракети вдарили по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону України.
Після цього Польща вирішила підвищити боєздатність деяких військових частин.
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