Дуда зателефонував Байдену та Зеленському після можливого удару Росії по Польщі

У вівторок, 15 листопада, увечері президент Польщі Анджей Дуда проводить окремі переговори з президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента у Twitter .

"Продовжується термінова телефонна розмова між президентами Анджеєм Дудою та Джо Байденом", - сказано у повідомленні канцелярії.

При цьому ключові теми їх обговорень поки що залишаються невідомими.

Пізніше у відомстві уточнили, що розмова Дуди з американським лідером завершилася і він зателефонував Зеленському.

Також у канцелярії додали, що до цього глава польської держави проводив переговори із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Говорив із президентом Дудою про вибух у Польщі. Я висловив свої співчуття з приводу загибелі людей. НАТО слідкує за ситуацією, а союзники уважно консультуються. Важливо, щоб усі факти були встановлені", - написав Столтенберг у Twitter за підсумками розмови.