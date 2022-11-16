Байден запропонував Дуді допомогу у розслідуванні вибуху в Польщі

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою запропонував сприяння у розслідуванні вибуху у селі Пшеводув у Люблінському воєводстві, що стався 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.