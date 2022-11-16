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Байден запропонував Дуді допомогу у розслідуванні вибуху в Польщі

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Середа 16 листопада 2022 02:33
Байден запропонував Дуді допомогу у розслідуванні вибуху в Польщі Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у розмові зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою запропонував сприяння у розслідуванні вибуху у селі Пшеводув у Люблінському воєводстві, що стався 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

"Президент Дуда описав поточну оцінку Польщею вибуху, який стався у східній частині країни неподалік кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Байден запропонував польській стороні повну підтримку та допомогу США у розслідуванні події.

"Президент Байден підтвердив непохитну відданість США НАТО. Обидва лідери заявили, що вони та їхні команди мають залишатися в тісному контакті, щоб визначити відповідні наступні кроки в ході розслідування", - передали в Білому домі.

Крім того, американський лідер у розмові з президентом Польщі "висловив глибокі співчуття" у зв'язку із загибеллю двох громадян у населеному пункті внаслідок вибуху.

Нагадаємо, що в комюніке МЗС Польщі, що було оприлюднено після опівночі, було оголошено офіційне підтвердження - вибух у селі Пшеводув був спричинений попаданням російської ракети. Російського посла у Варшаві викликали до МЗС для надання "детальних пояснень".

Як повідомлялося, 15 листопада ввечері президент Польщі Анджей Дуда проводив окремі переговори з президентом США та президентом України, а також із генсеком НАТО.

Також стало відомо, що посли країн Альянсу проведуть зустріч 16 листопада на прохання Польщі на підставі статті 4 НАТО, яку активізувала Варшава.

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