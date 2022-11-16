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Байден предложил Дуде помощь в расследовании взрыва в Польше

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Среда 16 ноября 2022 02:33
Байден предложил Дуде помощь в расследовании взрыва в Польше Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в разговоре со своим польским коллегой Анджеем Дудой предложил содействие в расследовании взрыва в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве, что произошел 15 ноября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент Дуда описал текущую оценку Польшей взрыва, который произошел в восточной части страны недалеко от границы с Украиной", - говорится в сообщении.

В свою очередь Байден предложил польской стороне полную поддержку и помощь США в расследовании происшествия.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность США НАТО. Оба лидера заявили, что они и их команды должны оставаться в тесном контакте, чтобы определить соответствующие следующие шаги по ходу расследования", - передали в Белом доме.

Кроме того, американский лидер в разговоре с президентом Польши "выразил глубокие соболезнования" в связи с гибелью двух граждан в населенном пункте в результате взрыва.

Напомним, что в коммюнике МИД Польши, что было обнародовано после полуночи, было оглашено официальное подтверждение - взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. Российского посла в Варшаве вызвали в МИД для дачи "детальных объяснений".

Как сообщалось, 15 ноября вечером президент Польши Анджей Дуда проводил отдельные переговоры с президентом США и президентом Украины, а также с генсеком НАТО.

Также стало известно, что послы стран Альянса проведут встречу 16 ноября по просьбе Польши на основании статьи 4 НАТО, что активизировала Варшава.

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