Байден запропонував демократам кандидата в президенти замість себе

Нагадаємо, що сьогодні Байден заявив, що знімається з виборів. Це сталось після тривалого тиску з боку демократів та кількох провальних виступів президента, зокрема і провальних дебатів з основним опонентом Байдена на виборах колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Трамп своєю чергою відреагував на вихід Байдена з перегонів.

Нагадаємо, що незадовго до виходу Байдена з перегонів, союзники віце-президента Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки на випадок вибуття президента Джо Байдена з перегонів у 2024 році.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про Гарріс, яка може вступити у перегони від демократів, - у матеріалі РБК-Україна.

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