Байден запропонував демократам кандидата в президенти замість себе

Американський президент Джо Байден запропонував кандидатом в президенти США віце-президентку Камалу Гарріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента.
Байден звернувся до своїх колег-демократів та зауважив, що він особисто вирішив не приймати номінацію і зосередити всю свою енергію на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну.
"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Зробімо це", - підкреслив він.
Нагадаємо, що сьогодні Байден заявив, що знімається з виборів. Це сталось після тривалого тиску з боку демократів та кількох провальних виступів президента, зокрема і провальних дебатів з основним опонентом Байдена на виборах колишнім президентом США Дональдом Трампом.
Трамп своєю чергою відреагував на вихід Байдена з перегонів.
Нагадаємо, що незадовго до виходу Байдена з перегонів, союзники віце-президента Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки на випадок вибуття президента Джо Байдена з перегонів у 2024 році.
Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Що відомо про Гарріс, яка може вступити у перегони від демократів, - у матеріалі РБК-Україна.
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