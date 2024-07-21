Байден предложил демократам кандидата в президенты вместо себя

Напомним, что сегодня Байден заявил, что снимается с выборов. Это произошло после длительного давления со стороны демократов и нескольких провальных выступлений президента, в том числе провальных дебатов с основным оппонентом Байдена на выборах бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в свою очередь отреагировал на выход Байдена из гонки.

Напомним, что незадолго до выхода Байдена из гонки, союзники вице-президента Камалы Харрис начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай выбытия президента Джо Байдена из гонки в 2024 году.

Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Что известно о Харрис, которая может вступить в гонку от демократов, - в материале РБК-Украина.

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