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Байден предложил демократам кандидата в президенты вместо себя

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден предложил кандидатом в президенты США вице-президента Камалу Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента.

Байден обратился к своим коллегам-демократам и отметил, что лично решил не принимать номинацию и сосредоточить всю свою энергию на исполнении обязанностей президента до конца моего срока.

"Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было избрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было самое лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение Камале как кандидату от нашей партии в этом году. Демократы, пора объединиться и победить Трампа.

Напомним, что сегодня Байден заявил, что снимается с выборов. Это произошло после длительного давления со стороны демократов и нескольких провальных выступлений президента, в том числе провальных дебатов с основным оппонентом Байдена на выборах бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в свою очередь отреагировал на выход Байдена из гонки.

Напомним, что незадолго до выхода Байдена из гонки, союзники вице-президента Камалы Харрис начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай выбытия президента Джо Байдена из гонки в 2024 году.

Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Что известно о Харрис, которая может вступить в гонку от демократов, - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп