Трамп відреагував на вихід Байдена з перегонів

Президент США Джо Байден сьогодні зняв свою кандидатуру з перегонів за президентське крісло. Його головний опонент та колишній лідер США відреагував на дану заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Попри те, що незрозуміло, хто буде кандидатом від Демократичної партії, Трамп сказав, що вважає, що віце-президента Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена.

У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як "найгіршого єдиного президента в історії нашої країни".

Після провальних дебатів з Трампом та тривалого тиску демократів Джо Байден заявив, що знімається з виборів.

Зауважимо, що тривалий час президент опирався, та наголошував, що не планує залишати виборчу кампанію.

Однак пізніше його риторика дещо змінилась і він назвав умову, за якої може знятися з виборів президента США.

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