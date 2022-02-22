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Байден запретил инвестиции и торговлю с "ЛДНР". Ожидаются новые санкции

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Белого дома.

Отмечается, что признание Российской Федерацией "ЛДНР" противоречит обязательствам России по выполнению минских соглашений и создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Решение РФ представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в указе.

Ранее лидеры Европейского союза осудили решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Брюсселе этот шаг Москвы назвали вопиющим нарушением международного права.

Великобритания уже объявила санкции против России. Решение введут в действие во вторник, 22 февраля.

В свою очередь Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".

А лидеры назвали решение Путина вопиющим нарушением международного права.

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