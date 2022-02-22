Байден заборонив інвестиції і торгівлю з "ЛДНР". Очікуються нові санкції

Президент США Джо Байден підписав указ про санкції у зв'язку з визнанням Росією "ЛДНР". Зокрема, він забороняє експорт, реекспорт, продаж, поставки з США товарів, послуг і технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті Білого дому.
Відзначається, що визнання Російською Федерацією "ЛДНР" суперечить зобов'язанням Росії щодо виконання мінських угод і створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності України.
"Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США", - йдеться в указі.
Раніше лідери Європейського союзу засудили рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Брюсселі цей крок Москви назвали кричущим порушенням міжнародного права.
Великобританія вже оголосила санкції проти Росії. Рішення введуть в дію у вівторок, 22 лютого.
Своєю чергою Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання "ЛДНР".
А лідери назвали рішення Путіна кричущим порушенням міжнародного права.