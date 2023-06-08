Байден запевнив, що США матимуть необхідне фінансування для підтримки України

"Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно. Я вірю, що ця підтримка буде, незважаючи на деякі голоси в Конгресі про те, чи варто нам далі підтримувати Україну, і як довго", - наголосив Байден.

Загроза дефолту США

Нещодавно Палата представників і Сенат США ухвалили закон, який дозволив уникнути дефолту. Президент Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року.

Процедуру завершили за два дні до спливання терміну, після якого США повинні були б оголосити дефолт за виплатою внутрішніх зобов’язань.

Втім боротьба за підвищення ліміту держборгу США знову розпалила дебати у Конгресі про фінансування України. Так, у Палаті представників заявили, що планів щодо ухвалення закону про підвищення витрат на оборону понад встановлений ліміт немає.

При цьому нещодавно у Білому домі заявили, що США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні.

А також повідомлялося, що США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени.