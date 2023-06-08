Байден запевнив, що США матимуть необхідне фінансування для підтримки України

Президент США Джо Байден переконаний, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі попри дискусії в Конгресі.
Про це Байден заявив на брифінгу із прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста української служби "Голосу Америки" Остапа Яруша.
"Я впевнений, що в нас буде фінансування для підтримки України стільки, скільки буде потрібно. Я вірю, що ця підтримка буде, незважаючи на деякі голоси в Конгресі про те, чи варто нам далі підтримувати Україну, і як довго", - наголосив Байден.
Загроза дефолту США
Нещодавно Палата представників і Сенат США ухвалили закон, який дозволив уникнути дефолту. Президент Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року.
Процедуру завершили за два дні до спливання терміну, після якого США повинні були б оголосити дефолт за виплатою внутрішніх зобов’язань.
Втім боротьба за підвищення ліміту держборгу США знову розпалила дебати у Конгресі про фінансування України. Так, у Палаті представників заявили, що планів щодо ухвалення закону про підвищення витрат на оборону понад встановлений ліміт немає.
При цьому нещодавно у Білому домі заявили, що США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні.
А також повідомлялося, що США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.