Байден заверил, что у США будет необходимое финансирование для поддержки Украины

"Я уверен, что у нас будет финансирование для поддержки Украины столько, сколько потребуется. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам дальше поддерживать Украину, и как долго", - подчеркнул Байден.

Угроза дефолта США

Недавно Палата представителей и Сенат США приняли закон, позволивший избежать дефолта. Президент Джо Байден подписал законопроект о приостановлении лимита государственного долга до 1 января 2025 года.

Процедуру завершили за два дня до истечения срока, после которого США должны были бы объявить дефолт по выплате внутренних обязательств.

Впрочем, борьба за повышение лимита госдолга США вновьразожгла дебаты в Конгрессе о финансировании Украины. Так, в Палате представителей заявили, что планов по принятию закона о повышении расходов на оборону сверх установленного лимита нет.

При этом недавно в Белом доме заявили, что США в ближайшее время окажут дополнительную помощь Украине.

А также сообщалось, что у США достаточно средств для того, чтобы продолжать выделение помощи для Украины до конца этого финансового года, который заканчивается осенью.