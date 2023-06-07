ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США достатньо коштів для підримки України до кінця фінансового року, - Білий дім

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 13:11
У США достатньо коштів для підримки України до кінця фінансового року, - Білий дім Фото: Джон Кірбі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі на брифінгу.

"У нас достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця цього фінансового року", - сказав він.

Кірбі зауважив, що якщо адміністрації знадобиться додаткове фінансування для потреб України, вона звернуться до Конгресу.

Він також підкреслив, що наразі Україна має підтримку обох партій. Кірбі сподівається, що це триватиме і надалі.

Загроза дефолту США

Нещодавно Палата представників і Сенат США ухвалили закон, який дозволив уникнути дефолту. Президент Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року.

Процедуру завершили за два дні до спливання терміну, після якого США повинні були б оголосити дефолт за виплатою внутрішніх зобов’язань.

Втім боротьба за підвищення ліміту держборгу США знову розпалила дебати у Конгресі про фінансування України. Так, у Палаті представників заявили, що планів щодо ухвалення закону про підвищення витрат на оборону понад встановлений ліміт немає.

При цьому нещодавно у Білому домі заявили, що США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет