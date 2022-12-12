Байден про західну підтримку України: ми згуртовані, як ніколи

Президент США Джо Байден назвав підтримку України з боку західних країн показником сильної згуртованості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Twitter.
"Я приєднався до лідерів G7 і президента Зеленського, щоб обговорити прогрес, якого ми досягли під час головування Німеччини у вирішенні нагальних викликів нашого часу", - заявив Байден.
За його словами, темами обговорення стала жорстока війна Росії проти України, клімат, продовольча та енергетична безпека, інфраструктура тощо.
"Ми згуртовані як ніколи", - додав президент США.
Нагадаємо, що країни G7 мають зробити три очікуваних кроки, які прискорять настання миру в Україні. Мова йде про надання ЗСУ танків та захист української енергетики від обстрілів РФ.
Раніше повідомлялось, що 3 грудня країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Також ми писали, що ще вчора, 11 грудня президент України Володимир Зеленський скоординував позиції з американським колегою Джо Байденом напередодні саміту G7.
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