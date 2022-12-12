Байден про західну підтримку України: ми згуртовані, як ніколи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Twitter.

"Я приєднався до лідерів G7 і президента Зеленського, щоб обговорити прогрес, якого ми досягли під час головування Німеччини у вирішенні нагальних викликів нашого часу", - заявив Байден.

За його словами, темами обговорення стала жорстока війна Росії проти України, клімат, продовольча та енергетична безпека, інфраструктура тощо.

"Ми згуртовані як ніколи", - додав президент США.