Байден о западной поддержке Украины: мы более едины, чем когда-либо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я присоединился к лидерам G7 и президенту Зеленскому, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли во время председательства Германии в решении неотложных вызовов нашего времени", - заявил Байден.

По его словам, темами обсуждения стала жестокая война России против Украины, климат, продовольственная и энергетическая безопасность, инфраструктура и т.д.

"Мы сплочены как никогда", - добавил президент США.