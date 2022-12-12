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Байден о западной поддержке Украины: мы более едины, чем когда-либо

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент США Джо Байден назвал поддержку Украины со стороны западных стран показателем сильной сплоченности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я присоединился к лидерам G7 и президенту Зеленскому, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли во время председательства Германии в решении неотложных вызовов нашего времени", - заявил Байден.

По его словам, темами обсуждения стала жестокая война России против Украины, климат, продовольственная и энергетическая безопасность, инфраструктура и т.д.

"Мы сплочены как никогда", - добавил президент США.

Напомним, что страны G7 должны сделать три ожидаемых шага, которые ускорят наступление мира в Украине. Речь идет о предоставлении ВСУ танкам и защите украинской энергетики от обстрелов РФ.

Ранее сообщалось, что 3 декабря страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский скоординировал позиции с американским коллегой Джо Байденом накануне саммита G7 .

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