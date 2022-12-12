Зеленський назвав лідерам G7 три кроки, які прискорять настання миру в Україні
Країни G7 мають зробити три очікуваних кроки, які прискорять настання миру в Україні. Мова йде про надання ЗСУ танків та захист української енергетики від обстрілів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Наступного року - так само як і цього. Але крім цього, ми маємо зробити й давно очікувані кроки - те, що прискорить настання миру. Я перелічу ці кроки. Їх три", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна потребує сучасних танків і цю оборонну можливість треба відкрити. Також ЗСУ потрібні артилерія, снаряди до неї, далекобійні ракети та реактивні системи. Президент додав, що результативнішими буде Україна з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.
"Другий - нова міцність. Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому. Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами Росія провокує гуманітарну й міграційну катастрофу не лише для України, але й для всього ЄС", - додав президент.
Окремо Зеленський підкреслив крок дипломатії. Він зазначив, що Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. На саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру". Мова йде про 10 чітких пунктів, які цілком реально виконати. Це потрібно для миру в Україні, у Європі, у світі.
Також президент запропонував скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit, - щоб визначитись, як і коли можна буде реалізувати пункти української "формули миру".
Нагадаємо, країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.
Раніше повідомлялось, що 3 грудня країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Також ми писали, що ще вчора, 11 грудня президент України Володимир Зеленський скоординував позиції з американським колегою Джо Байденом напередодні саміту G7.
Україна пропонує "формулу миру", аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.
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