Байден заблокував призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України, - Telegraph

Відомо, що Воллес вважався одним із фаворитів на посаду генсека НАТО у разі відставки Єнса Столтенберга.

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак "наполегливо лобіював" кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні. Пізніше президент США сказав, що у Британії є "дуже кваліфікована особа" для цієї роботи, але не запропонував свою підтримку.

За даними видання, Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через те, що Британія почала активно просувати ідею навчання українських пілотів на літаках F-16. Країна також сформувала коаліцію з іншими партнерами щодо передачі винищувачів України, проте не отримала попередньої згоди США.

Підкреслюється, що це був не перший випадок, коли Британія робить сміливий крок у питаннях озброєння для України, сподіваючись, що США наслідують її приклад.

При цьому США контролюють ліцензію на експорт F-16, а небажання Білого дому відправляти винищувачі до Києва кинуло виклик для інших країн, які експлуатують ці літаки.

Водночас Британія не може постачати Києву F-16, оскільки не володіє ними.

Претенденти на пост глави НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очолює Альянс з жовтня 2014 року. Він неодноразово заявляв, що не хотів би залишатись на посаді, але йому не могли знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Його не обрали, адже США були проти такої кандидатури.

ЗМІ писали про прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте як про наступника Столтенберга, проте він вже двічі відмовлявся від цієї посади.

Також ходили чутки про призначення генсеком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, яку підтримує Байден, прем'єра Данії Метте Фредеріксен, очільниці уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

При цьому вчора члени НАТО домовилися продовжити мандат Столтенберга ще на рік до 1 жовтня 2024 року.

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