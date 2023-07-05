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Байден заблокировал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины, - Telegraph

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Британии Бена Уоллеса на должность генсека НАТО якобы из-за того, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских пилотов на F-16 без согласия Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Известно, что Уоллес считался одним из фаворитов на пост генсека НАТО в случае отставки Йенса Столтенберга.

Отмечается, что премьер-министр Британии Риши Сунак "упорно лоббировал" кандидатуру Уоллеса, когда он встретился с Байденом в Вашингтоне. Позже президент США сказал, что у Британии есть "очень квалифицированное лицо" для этой работы, но не предложил свою поддержку.

По данным издания, Байден не поддержал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за того, что Британия начала активно продвигать идею обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Страна также сформировала коалицию с другими партнерами по передаче истребителей Украины, однако не получила предварительного согласия США.

Подчеркивается, что это был не первый случай, когда Британия делает смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь, что США последуют ее примеру.

При этом США контролируют лицензию на экспорт F-16, а нежелание Белого дома отправлять истребители в Киев бросило вызов другим странам, которые эксплуатируют эти самолеты.

В то же время Британия не может поставлять Киеву F-16, поскольку не владеет ими.

Претенденты на пост главы НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возглавляет Альянс с октября 2014 года. Он неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться в должности, но ему не могли найти достойную замену.

Страны-члены НАТО обсуждали различные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов оказался и министр обороны Британии Бен Уоллес. Его не выбрали, ведь США были против такой кандидатуры.

СМИ писали о премьер-министре Нидерландов Марке Рютте как о преемнике Столтенберга, однако он уже дважды отказывался от этой должности.

Также ходили слухи о назначении генсеком главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую поддерживает Байден, премьера Дании Мэтте Фредериксен, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.

При этом члены НАТО договорились продлить мандат Столтенберга еще на год до 1 октября 2024 года.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВеликобритания