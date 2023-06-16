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Столтенберг розповів, чи планує надалі залишатись генсекретарем НАТО

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П'ятниця 16 червня 2023 16:41
Столтенберг розповів, чи планує надалі залишатись генсекретарем НАТО Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Єнс Столтенберг заявив, що не хоче продовжувати свої повноваження генерального секретаря НАТО після того, як термін дії мандату завершиться.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

"Я багато разів казав, що не хочу продовжувати свої повноваження і наразі таких планів у мене немає. Коли мої повноваження закінчаться цієї осені, я хочу піти з посади", - відповів він на питання чи залишиться генсеком до наступного літа.

Варто зауважити, що раніше Столтенберг вже неодноразово про це заявляв. Однак в Альянсі схвильовані тим, що їм не вдасться узгодити нового наступника напередодні саміту у Вільнюсі.

Столтенберг може залишитись на посаді

Продовження терміну перебування Столтенберга на посаді дасть йому більше часу для виконання завдання щодо забезпечення членства Швеції в Альянсі. Чинний генеральний секретар взявся за це завдання особисто, однак досі невідомо, чи зніме президент Реджеп Таїп Ердоган своє вето щодо вступу скандинавської країни.

"Ми всі усвідомлюємо, що в якийсь момент нам доведеться відпустити Столтенберга, повинен бути наступник", - заявила Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів.

Також окремі джерела стверджують, що Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.

Додамо, що саміт НАТО у Вільнюсі заплановано на 11-12 липня. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, за результатами саміту Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" до Альянсу.

Згідно з даними New York Times, Північноатлантичний союз може запропонувати Києву гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають членство.

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НАТО Єнс Столтенберг
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