Байден вважає Урсулу фон дер Ляєн найкращим кандидатом на пост генсека НАТО, - ЗМІ

Президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

У вівторок союзники з НАТО домовилися про продовження на один рік повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря з жовтня 2014 року. Джерело в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати Урсулу фон дер Ляєн, колишнього міністра оборони Німеччини, змінити Столтенберга.

За словами іншого джерела, за останні роки Байден та фон дер Ляєн встановили міцні зв'язки на тлі реалізації спільних проблем з питань Китаю, України та клімату. Вільно володіючи французькою мовою, вона швидше за все заручиться підтримкою президента Франції Еммануеля Макрона.

Повідомляється, що у приватних бесідах фон дер Ляєн сказала Байдену, що вона не зможе обійняти якусь посаду в НАТО як мінімум до наступного року.

Наступник Столтенберга на посаді генсека

Дебати про вибори наступника Столтенберга активізувалися у важкий період для НАТО, який пов'язаний із повномасштабним вторгненням РФ в Україну, внутрішніми розбіжностями та зростанням політичної сили Китаю.

Рішення про продовження повноважень Столтенберга з'явилося після того, як прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та міністр оборони Великобританії Бен Воллес не отримали одностайної підтримки.

Водночас у Польщі виступають проти того, щоб наступником Столтенберга був знову представник однієї зі Скандинавських країн. Зокрема, багато країн висловилися за підтримку обрання першої жінки-генерального секретаря Альянсу.