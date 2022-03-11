Байден заблокировал отправку самолетов Украине. Чтоб не провоцировать Путина, - WSJ

В Белом доме подтвердили, что решение отказать Украине в поставках польских истребителей МиГ-29, принял лично президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание WSJ.

Президент США Джо Байден наложил вето на поставку польских самолетов МиГ-29 в Украину из Польши. Причина – чтобы не провоцировать президента РФ Владимира Путина и не привести к эскалации войны.

В издании также предположили, что по той же причине в США отложили запланированные испытания американской ядерной ракеты.

Испытание не имело отношения ни к Украине, ни к РФ. Однако, накануне Путин сделал расплывчатое заявление об ядерной угрозе.