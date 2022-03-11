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Байден заблокував відправку літаків Україні. Щоб не провокувати Путіна, - WSJ

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П'ятниця 11 березня 2022 19:44
Байден заблокував відправку літаків Україні. Щоб не провокувати Путіна, - WSJ Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Білому домі підтвердили, що рішення відмовити Україні в поставках польських винищувачів МіГ-29, прийняв особисто президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання WSJ.

Президент США Джо Байден наклав вето на поставку польських літаків МіГ-29 в Україну з Польщі. Причина - щоб не провокувати президента РФ Володимира Путіна і не привести до ескалації війни.

У виданні також припустили, що з тієї ж причини в США відклали заплановані випробування американської ядерної ракети.

Випробування не мало відношення ні до України, ні до РФ. Однак, напередодні Путін зробив розпливчасту заяву про ядерну загрозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Байден пообіцяв позбавити Росію статусу нормального торгового партнера.

А також ми розповідали про те, що країни G7 посилюють санкції проти російських олігархів, мільярдерів та їхніх сімей.

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