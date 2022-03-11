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Байден лишит Россию статуса нормального торгового партнера

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 17:22
Байден лишит Россию статуса нормального торгового партнера Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден сегодня намерен лишить Россию торгового статуса "наибольшего благоприятствования". США объединятся с союзниками, чтобы наказать Москву за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Белый дом заявил, что Байден объявит о "действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за неспровоцированную и неоправданную войну против Украины".

Администрация лишит Россию "статуса наибольшего благоприятствования" в связи с ее вторжением в Украину, заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на пресс-конференции ранее в пятницу.

Лишение России статуса привилегированной страны открывает Соединенным Штатам и их союзникам возможность ввести тарифы на широкий спектр российских товаров, что еще больше усилит давление на экономику, которая уже движется к "глубокой рецессии".

Скоординированные действия Вашингтона, Лондона и других союзников идут в дополнение к целому ряду беспрецедентных санкций, экспортного контроля и банковских ограничений, направленных на то, чтобы заставить президента России Владимира Путина положить конец крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой войны.

По словам источников в администрации, каждая страна должна реализовать изменение торгового статуса России на основе своих собственных национальных процессов.

В Соединенных Штатах для лишения России статуса "постоянных нормальных торговых отношений" (ПНТР) потребуется акт Конгресса, но законодатели в обеих палатах - и по обе стороны политического прохода - уже заявили о своей поддержке.

Белый дом будет работать с законодателями над законодательством об отмене статуса России, сообщили источники в администрации.

Беспрецедентные широкомасштабные санкции, наложенные на российские банки и элиты, наряду с экспортным контролем множества технологий, уже привели к краху российской экономики, и Международный валютный фонд теперь прогнозирует, что в этом году она погрузится в "глубокую рецессию".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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