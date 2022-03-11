G7 усилят санкции против российских миллиардеров и их семей: коснется всего имущества
Страны "Большой семерки" усилят давление в отношении российских миллиардеров, олигархов и их семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента США Джо Байдена.
"Большая семерка" также усиливает давление в отношении российских миллиардеров, олигархов и их семей, которые пользуются благами. Мы усиливаем координацию между странами G7, чтобы конфисковать их незаконно нажитое имущество и средства", - сказал Джо Байден.
Он отметил, что будут найдены все яхты и дворцы, и предметы роскоши станут для них очень труднодоступными.
"Они прячут деньги в наших странах и должны тоже ощутить боль от наших санкций. Все эти яхты и дворцы на сотни миллиардов долларов. Мы также затрудним приобретение для них предметов роскоши", - подчеркнул президент США.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Белый дом намерен ввести санкции в отношении ближайшего соратника Путина.
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