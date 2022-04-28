Байден выступит с речью о борьбе Украины с Россией, - Белый дом

Президент США Джо Байден расскажет в четверг о борьбе Украины с Россией через несколько дней после того, как администрация направила в Киев двух высокопоставленных чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
"Президент выступит с заявлениями о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", - заявил представитель Белого дома.
Напомним, Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на выходных отправились в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского.
Высокопоставленные чиновники пообещали продолжать поддерживать Украину, а Остин сказал, что США хотят увидеть, что Россия ослаблена до такой степени, что она не может делать то, что она делала до вторжения в Украину.
Ранее госдеп США подтвердил временное возвращение дипломатов во Львов.
Мы также писали о том, что Блинкен и Шмыгаль обсудили перспективы оказания США новой помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.