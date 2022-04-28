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Байден выступит с речью о борьбе Украины с Россией, - Белый дом

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден расскажет в четверг о борьбе Украины с Россией через несколько дней после того, как администрация направила в Киев двух высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Президент выступит с заявлениями о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", - заявил представитель Белого дома.

Напомним, Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на выходных отправились в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского.

Высокопоставленные чиновники пообещали продолжать поддерживать Украину, а Остин сказал, что США хотят увидеть, что Россия ослаблена до такой степени, что она не может делать то, что она делала до вторжения в Украину.

Ранее госдеп США подтвердил временное возвращение дипломатов во Львов.

Мы также писали о том, что Блинкен и Шмыгаль обсудили перспективы оказания США новой помощи Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден