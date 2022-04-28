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Байден виступить з промовою про боротьбу України з Росією, - Білий дім

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден розповість у четвер про боротьбу України з Росією через кілька днів після того, як адміністрація направила до Києва двох високопоставлених чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Президент виступить із заявами про підтримку українців, які захищають свою країну і свою свободу від жорстокої війни Росії", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін на вихідних вирушили до Києва, щоб зустрітися з українськими офіційними особами, включаючи президента Володимира Зеленського.

Високопоставлені чиновники пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, а Остін сказав, що США хочуть побачити, що Росія ослаблена до такої міри, що вона не може робити те, що вона робила до вторгнення в Україну.

Раніше Держдеп США підтвердив тимчасове повернення дипломатів до Львова.

Ми також писали про те, що Блінкен і Шмигаль обговорили перспективи надання США нової допомоги Україні.

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