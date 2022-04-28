Байден виступить з промовою про боротьбу України з Росією, - Білий дім

Президент США Джо Байден розповість у четвер про боротьбу України з Росією через кілька днів після того, як адміністрація направила до Києва двох високопоставлених чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Президент виступить із заявами про підтримку українців, які захищають свою країну і свою свободу від жорстокої війни Росії", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін на вихідних вирушили до Києва, щоб зустрітися з українськими офіційними особами, включаючи президента Володимира Зеленського.

Високопоставлені чиновники пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, а Остін сказав, що США хочуть побачити, що Росія ослаблена до такої міри, що вона не може робити те, що вона робила до вторгнення в Україну.