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Байден во второй раз выступил по ситуации вокруг Украины: что сказал

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Вашингтон, Суббота 19 февраля 2022 00:09
Байден во второй раз выступил по ситуации вокруг Украины: что сказал Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден вечером 18 февраля выступил с речью о ситуации вокруг обострения агрессии России против Украины. Байден рассказал американцам и миру самую свежую информацию.

РБК-Украина рассказывает, что сказал президент США в своей речи.

Главные заявления Байдена по Украине и России:

  • Президент РФ Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину.
  • Россия окружила Украину, что свидетельствует о том, что она может осуществить акт агрессии уже в ближайшие дни. Если это произойдет, то атаковать будут и Киев.
  • Мы готовы наложить санкции на Россию, но еще не поздно пойти по пути дипломатии.
  • Мы все едины в противостоянии российской агрессии, весь свободный мир согласен с тем, что у России есть выбор: пойти дипломатическим путем или пойти военным.
  • Пока Путин не осуществил новую агрессию, путь дипломатического урегулирования остается открытым.
  • Россия согласилась на встречу Энтони Блинкена и Сергея Лаврова 24 февраля, но если агрессия начнется раньше, дверь дипломатии захлопнется.

Напомним, вчера на Донбассе началось серьезное обострение ситуации, боевики начали массированные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.

Сегодня главари боевиков объявили эвакуацию населения ОРДЛО в РФ, но, как оказалось, видеообращение они записали два дня назад.

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