Байден во второй раз выступил по ситуации вокруг Украины: что сказал
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Президент США Джо Байден вечером 18 февраля выступил с речью о ситуации вокруг обострения агрессии России против Украины. Байден рассказал американцам и миру самую свежую информацию.
РБК-Украина рассказывает, что сказал президент США в своей речи.
Главные заявления Байдена по Украине и России:
- Президент РФ Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину.
- Россия окружила Украину, что свидетельствует о том, что она может осуществить акт агрессии уже в ближайшие дни. Если это произойдет, то атаковать будут и Киев.
- Мы готовы наложить санкции на Россию, но еще не поздно пойти по пути дипломатии.
- Мы все едины в противостоянии российской агрессии, весь свободный мир согласен с тем, что у России есть выбор: пойти дипломатическим путем или пойти военным.
- Пока Путин не осуществил новую агрессию, путь дипломатического урегулирования остается открытым.
- Россия согласилась на встречу Энтони Блинкена и Сергея Лаврова 24 февраля, но если агрессия начнется раньше, дверь дипломатии захлопнется.
Напомним, вчера на Донбассе началось серьезное обострение ситуации, боевики начали массированные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.
Сегодня главари боевиков объявили эвакуацию населения ОРДЛО в РФ, но, как оказалось, видеообращение они записали два дня назад.