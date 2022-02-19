Байден вдруге виступив щодо ситуації довкола України: що сказав
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Президент США Джо Байден ввечері 18 лютого виступив з промовою щодо ситуації довкола загострення агресії Росії проти України. Байден розповів американцям та світу найсвіжішу інформацію.
РБК-Україна розповідає, що сказав президент США у своїй промові.
Головні заяви Байдена щодо України та Росії:
- Президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення вторгнутися в Україну.
- Росія оточила Україну, що свідчить про те, що вона може здійснити акт агресії вже найближчими днями. Якщо це станеться, то атакувати будуть і Київ.
- Ми готові накласти санкції на Росію, але ще не пізно піти шляхом дипломатії.
- Ми всі єдині у протистоянні російській агресії, весь вільний світ згоден з тим, що у Росії є вибір: піти дипломатичним шляхом або піти військовим.
- Поки Путін не здійснив нову агресію, шлях дипломатичного врегулювання залишається відкритим.
- Росія погодилася на зустріч Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова 24 лютого, але якщо агресія почнеться до цього часу, то двері дипломатії захлопнуться.
Нагадаємо, вчора на Донбасі розпочалося серйозне загострення ситуації, бойовики розпочали масовані обстріли населених пунктів та позицій ЗСУ.
Сьогодні ватажки бойовиків оголосили евакуацію населення ОРДЛО в РФ, але, як виявилося, відеозвернення вони записали два дні тому.