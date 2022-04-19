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Байден встретится с лидерами ряда стран и генсеком НАТО из-за нового наступления РФ на Украину, - BFMTV

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден созывает во вторник встречу с главами некоторых государств Европы, а также Канады. Лидеры стран обсудят новую фазу войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Как сообщают источники канала в Елисейском дворце, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс и подчеркнул, что украинские защитники не отдадут своей земли.

Также мы писали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал четыре задачи российских оккупантов на этой новой фазе войны.

Добавим, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля войска РФ начали наступление на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о полномасштабной войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

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