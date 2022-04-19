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Байден зустрінеться з лідерами кількох країн і генсеком НАТО через новий наступ РФ на Україну, - BFMTV

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден скликає у вівторок зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери країн обговорять нову фазу війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал BFMTV.

Як повідомляють джерела каналу в Єлисейському палаці, американський президент зустрінеться з главами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про початок битви за Донбас і наголосив, що українські захисники не віддадуть своєї землі.

Також ми писали, що радник глави ОПУ Олексій Арестович назвав чотири завдання російських окупантів на цій новій фазі війни.

Додамо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вранці 18 квітня війська РФ почали наступ на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про повномасштабну війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

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