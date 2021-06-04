Байден на встрече с Путиным подтвердит поддержку целостности Украины

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить Украину. Байден хочет подтвердить преданность Вашингтону территориальной целостности Украины.
Об этом рассказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат.
По ее словам, президенты США и России во время встречи в Женеве обменяются оценками актуальных угроз, мнениями относительно перспектив дальнейшего разоружения государств.
Также Байден хочет обсудить Беларусь и соблюдение норм гражданской авиации.
Кроме того, как рассказала Слоат, Россия будет в центре внимания во время саммита НАТО, участие в котором будет принимать и президент США.
Напомним, до этого было известно, что Байден также хочет обсудить с Путиным кибербезопасность на фоне участившихся хакерских атак.
В то же время в Кремле не исключали, что президенты России и США обсудят Украину.
Добавим, в украинском МИД заявляли, что накануне встречи лидеров России и США, президент Владимир Зеленский может поговорить с Байденом.