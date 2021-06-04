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Байден на зустрічі з Путіним підтвердить підтримку цілісності України

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Вашингтон, П'ятниця 04 червня 2021 20:21
Байден на зустрічі з Путіним підтвердить підтримку цілісності України Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити Україну. Байден хоче підтвердили відданість Вашингтону територіальній цілісності України.

Про це розповіла старший директор по Європі Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат.

За її словами, президенти США та Росії під час зустрічі у Женеві обміняються оцінками актуальних загроз, думками щодо перспектив подальшого роззброєння держав.

Також Байден хоче обговорити Білорусь та дотримання норм цивільної авіації.

Крім того, як розповіла Слоат, Росія буде у центрі уваги під час саміту НАТО, участь в якому братиме і президент США.

Нагадаємо, до цього було відомо, що Байден також хоче обговорити з Путіним кібербезпеку на тлі все частіших хакерських атак.

Водночас у Кремлі не виключали, що президенти Росії та США обговорять Україну.

Додамо, в українському МЗС заявляли, що напередодні зустрічі лідерів Росії та США, президент Володимир Зеленський може поговорити з Байденом.

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