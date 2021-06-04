Байден на зустрічі з Путіним підтвердить підтримку цілісності України

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити Україну. Байден хоче підтвердили відданість Вашингтону територіальній цілісності України.

Про це розповіла старший директор по Європі Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат.