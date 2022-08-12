Байден впервые как президент может встретиться с главой Китая, - WSJ

Отмечается, что визит станет первой международной поездкой китайского лидера за почти три года и его первой личной встречей с Байденом после инаугурации американского лидера.

Официальные лица, вовлеченные в подготовку визита, сказали, что Си Цзиньпин сначала завершит съезд партии, а затем, вероятно, примет участие в саммите лидеров стран G20 на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

Ожидается, что оттуда лидер Китая поедет в Бангкок, столицу Таиланда, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Встреча лидеров США и КНР может состояться на одном из саммитов.

Последний раз Си Цзиньпин покидал Китай в январе 2020 года во время государственного визита в Мьянму. В этом году он посетил Гонконг, чтобы отметить 1 июля годовщину возвращения территории под суверенитет Китая 25 лет назад.

Отмечают, что самоизоляция господина Си в течение последних двух лет была обусловлена беспокойством относительно Covid-19.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина

Официальный представитель Белого дома сказал, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время телефонного разговора в конце июля и договорились, чтобы их команды выяснили детали. Чиновник отказался сообщить подробности о времени и месте.

Также лидеры обсудили конфликт между странами, возникший из-за Тайваня.

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