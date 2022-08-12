RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден вперше як президент може зустрітися з главою Китая, - WSJ

Фото: Джо Байден і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китайські чиновники готують візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Південно-Східної Азії у листопаді. Там він може особисто зустрітися із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Зазначається, що візит стане першою міжнародною поїздкою китайського лідера за майже три роки та його першою особистою зустріччю з Байденом після інавгурації американського лідера.

Офіційні особи, залучені у підготовку візиту, сказали, що Сі Цзіньпін спершу завершить з'їзд партії, а потім, ймовірно, візьме участь у саміті лідерів країн G20 на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Очікується, що звідти лідер Китаю поїде до Бангкоку, столиці Таїланду, щоб взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зустріч лідерів США і КНР може відбутися на одного з самітів.

Востаннє Сі Цзіньпін покидав Китай у січні 2020 року під час державного візиту до М’янми. Цього року він відвідав Гонконг, щоб відзначити 1 липня річницю повернення території під суверенітет Китаю 25 років тому.

Зазначають, що самоізоляція пана Сі протягом останніх двох років була зумовлена ​​занепокоєнням щодо Covid-19.

Телефонна розмова Байдена і Сі Цзіньпіна

Офіційний представник Білого дому сказав, що два лідери обговорили можливу особисту зустріч під час телефонної розмови наприкінці липня та домовилися, щоб їхні команди з’ясували деталі. Чиновник відмовився повідомити подробиці про час і місце.

Також лідери обговорили конфлікт між країнами, який виник через Тайвань.

Візит Пелосі на Тайвань

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 серпня попри загрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Тоді Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСи Цзиньпинь