Байден ответил на упреки о своих физической форме и когнитивных способностях

Президент США Джо Байден в телеинтервью ABC отказался от независимого медицинского обследования, которое бы подтвердило, что он готов отбыть еще один срок в должности. Свой провал на дебатах с Дональдом Трампом он объяснил "плохим эпизодом", заявив, что "нет признаков какого-либо серьезного заболевания".

"Послушайте, у меня каждый день проходит когнитивный тест", - сказал Байден корреспонденту ABC, имея в виду задачи, с которыми он сталкивается во время работы. "Каждый день я прохожу этот тест. Все что я делаю. Вы знаете, я не только веду предвыборную кампанию, но и управляю миром" - сказал Байден.

Он настаивает, что сейчас не слабее, чем раньше во время своего президентства. Президент сказал, что проходит "постоянное обследование" у своих личных врачей, и они "не стесняются сказать мне", если что-то не так.

"Могу ли я пробежать 100 из 10 без потерь? Нет. Но я все еще в хорошей форме", – сказал Байден.

Что касается дебатов, то "я не слушал своих инстинктов в плане подготовки", пояснил он.

Президент предположил, что его смутили попытки Трампа мешать ему. "Я понял, что даже когда я отвечал на вопрос, а они выключили его микрофон, он все равно кричал, и я позволил, чтобы это меня отвлекло. Я не обвиняю в этом. Но я понял, что я просто не контролирую себя" , – сказал он.

Отвечая на вопрос, как он может изменить гонку, Байден высказал убежденность, что одним из ключевых факторов будут большие и энергичные митинги, подобные тем, которые он провел в пятницу в Висконсине. Когда ему напомнили, что Трамп обычно собирает больше людей, президент раскритиковал своего оппонента.

"Трамп - патологический лжец", - сказал Байден, обвинив Трампа в неудачном реагировании федерального правительства на пандемию COVID и неспособности создать рабочие места.

В интервью Байдена спросили, как можно было бы убедить его сняться с выборов. Он засмеялся и ответил: "Если Господь всемогущий придет и скажет мне это, я мог бы это сделать".