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Байден про відносини з Китаєм: конкуруватимемо, але не прагнемо конфлікту

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати підтримуватимуть відкриті лінії зв'язку і не прагнутимуть конфлікту з Китаєм.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучені Штати мають намір підтримувати прямі лінії у взаєминах і не прагнуть конфлікту з Китаєм", - зазначив президент США.

Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін у понеділок мають зустрітися вперше з того часу, як чинний президент США обійняв посаду. Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, заявив журналістам, що зустріч може тривати кілька годин.

Раніше Байден заявив, що США, Японія та Південна Корея більш згуртовані, ніж будь-коли, щодо Північної Кореї з огляду на провокаційну поведінку цієї країни.

Також нещодавно Пентагон пригрозив КНДР зміною режиму у разі ядерної атаки на США чи союзників.

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