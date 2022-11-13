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Байден об отношениях с Китаем: будем конкурировать, но не стремимся к конфликту

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты будут поддерживать открытые линии связи и не будут стремиться к конфликту с Китаем.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты намерены поддерживать прямые линии во взаимоотношениях и не стремятся к конфликту с Китаем", - отметил президент США.

Байден и китайский лидер Си Цзиньпин в понедельник должны встретиться впервые с тех пор, как действующий президент США вступил в должность. Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, заявил журналистам, что встреча может продлиться пару часов.

Ранее Байден заявил, что США, Япония и Южная Корея более сплочены, чем когда-либо, в отношении Северной Кореи, учитывая провокационное поведение этой страны.

Также недавно Пентагон пригрозил КНДР изменением режима в случае ядерной атаки на США или союзников.

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