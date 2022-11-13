Байден заявив про найбільш згуртовану позицію США, Японії і Південної Кореї щодо КНДР

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив у неділю, 13 листопада, що США, Японія та Південна Корея більш згуртовані, ніж будь-коли, щодо Північної Кореї, зважаючи на провокаційну поведінку цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи в Камбоджі після тристоронньої зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, Байден назвав їхні країни "важливими союзниками", які поділяють стурбованість Сполучених Штатів щодо ракетних випробувань Північної Кореї.

Таку саму позицію висловив і президент Південної Кореї Юн, підкресливши, що нещодавні провокації Північної Кореї показали справжню природу режиму цієї країни, спрямованого проти гуманізму.

"Дії Північної Кореї були безпрецедентними. Цей тристоронній саміт є своєчасним, оскільки ми очікуємо подальших провокацій. Я з нетерпінням чекаю посилення координації між США, Південною Кореєю та Японією, щоб твердо відповісти на дії Північної Кореї", - заявив японський прем'єр Кісіда.

Байден відзначив, що він також обговорив на цій тристоронній зустрічі розширення скоординованої підтримки України у війні з Росією, підтримку миру та стабільності в Тайванській протоці та роботу над "спільними цілями вільного та відкритого Індо-Тихого океану".