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Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Был опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до 775 млн долларов на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку украинских военных.

По данным американской журналистки Кейтлин Дорнбос, которая ссылается на чиновника в Пентагоне, новый пакет включает:

  • Боеприпасы для HIMARS
  • 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним
  • 15 дронов Scan Eagle
  • 40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)
  • Скоростные противорадиационные ракеты
  • 1000 ракетных систем TOW
  • 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin
  • 2000 противоброневых снарядов

РБК-Украина рассказывало, что известно об оружии из нового пакета помощи от Штатов.

Как сообщалось ранее, в начале августа США выделили новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов.

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