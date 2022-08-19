Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Було опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до 775 млн доларів на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.

За даними американської журналістки Кейтлін Дорнбос, що посалається на чиновника у Пентагоні, новий пакет включає: