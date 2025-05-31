Байден уперше вийшов на публіку після діагнозу раку: що сказав

Експрезидент США Джо Байден уперше виступив із публічною заявою після того, як на початку травня в нього діагностували рак простати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

На заході, присвяченому Дню пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі, штат Делавер, експрезидент розповів про свого покійного сина Бо Байдена, який служив у Нацгвардії армії Делавера і був направлений до Іраку.

"Найгордішим днем у його житті було надягання цієї форми. Це не жарт, це не перебільшення, це реальність", - сказав Байден-старший про свого сина, який помер від раку мозку 2015 року.

Колишній президент не став обговорювати нинішню адміністрацію або політичні новини, але наголосив на важливості єдності в армії, незважаючи на національні політичні розбіжності.

"Наша політика стала настільки роздробленою і настільки запеклою. Усі ці роки я цим займався і не думав, що ми дійдемо до цього, але це так. Наші війська не носять форму, на якій написано "Я демократ" або "Я республіканець". На ній написано "Я американець", - заявив 46-й президент США.

Також він повідомив журналістам, що почувається добре і додав, що "всі дуже оптимістично налаштовані" з приводу його діагнозу.

"Очікування такі, що ми впораємося з цим", - сказав колишній президент.

Він також поділився, що вже почав лікування і "все зводиться до приймання пігулки".

Коли його запитали про повідомлення останніх тижнів, у яких стверджується, що його помічники приховували погіршення його розумового та фізичного стану, Байден з іронією відповів: "Як бачите, я психічно некомпетентний і не можу ходити".

Крім того, колишньому президенту поставили запитання про демократів, які останніми тижнями заявили, що в них були побоювання, коли він вирішив балотуватися на другий термін.

"Чому ж вони тоді не балотувалися проти мене? Я міг би їх перемогти", - відповів Байден.