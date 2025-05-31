ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Байден уперше вийшов на публіку після діагнозу раку: що сказав

Субота 31 травня 2025 01:26
UA EN RU
Байден уперше вийшов на публіку після діагнозу раку: що сказав Фото: 46-й президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Експрезидент США Джо Байден уперше виступив із публічною заявою після того, як на початку травня в нього діагностували рак простати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

На заході, присвяченому Дню пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі, штат Делавер, експрезидент розповів про свого покійного сина Бо Байдена, який служив у Нацгвардії армії Делавера і був направлений до Іраку.

"Найгордішим днем у його житті було надягання цієї форми. Це не жарт, це не перебільшення, це реальність", - сказав Байден-старший про свого сина, який помер від раку мозку 2015 року.

Колишній президент не став обговорювати нинішню адміністрацію або політичні новини, але наголосив на важливості єдності в армії, незважаючи на національні політичні розбіжності.

"Наша політика стала настільки роздробленою і настільки запеклою. Усі ці роки я цим займався і не думав, що ми дійдемо до цього, але це так. Наші війська не носять форму, на якій написано "Я демократ" або "Я республіканець". На ній написано "Я американець", - заявив 46-й президент США.

Також він повідомив журналістам, що почувається добре і додав, що "всі дуже оптимістично налаштовані" з приводу його діагнозу.

"Очікування такі, що ми впораємося з цим", - сказав колишній президент.

Він також поділився, що вже почав лікування і "все зводиться до приймання пігулки".

Коли його запитали про повідомлення останніх тижнів, у яких стверджується, що його помічники приховували погіршення його розумового та фізичного стану, Байден з іронією відповів: "Як бачите, я психічно некомпетентний і не можу ходити".

Крім того, колишньому президенту поставили запитання про демократів, які останніми тижнями заявили, що в них були побоювання, коли він вирішив балотуватися на другий термін.

"Чому ж вони тоді не балотувалися проти мене? Я міг би їх перемогти", - відповів Байден.

У Байдена діагностовано рак

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що у колишнього президента США діагностували "агресивну форму" раку передміхурової залози. Як повідомлялося, рак поширився на його кістки.

"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла простати після того, як у нього з'явилися симптоми сечовипускання, що посилюються. У п'ятницю в нього діагностували рак простати, що характеризується показником Глісона 9 (група 5) з метастазами в кістки", - йшлося в заяві офісу Байдена.

Однак там зазначили, що рак, судячи з усього, чутливий до гормонів, а це зі свого боку дає змогу його лікувати. Наступної доби інформацію прокоментував і сам колишній президент.

"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл (Джилл Байден, дружина колишнього президента США, - ред.) зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зломлені. Спасибі вам за те, що піднімаєте нас із любов'ю і підтримкою", - написав він у соцмережі Х.

Крім того, на ситуацію відреагував чинний глава Білого дому Дональд Трамп. У соцмережах він побажав Байдену якнайшвидшого одужання, опісля - наступного дня, назвав новину про рак "дуже сумною", але водночас висловив здивування, що такі дані не були озвучені раніше.

"Я здивований, що цього не було - ви знаєте, громадськість не була сповіщена давно. Тому що, щоб дістатися до дев'ятого етапу (за шкалою Глісона 9 - тобто група 5, - ред.), це довгий час", - сказав американський президент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Небензя на Радбезі ООН лякав посиленням війни: Україна вимагає реакцій
Небензя на Радбезі ООН лякав посиленням війни: Україна вимагає реакцій
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів