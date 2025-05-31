Байден впервые вышел на публику после диагноза рака: что сказал

Экс-президент США Джо Байден впервые выступил с публичным заявлением после того, как в начале мая у него диагностировали рак простаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

На мероприятии, посвященном Дню памяти в Мемориальном парке ветеранов в Нью-Касле, штат Делавэр, экс-президент рассказал о своем покойном сыне Бо Байдене, который служил в Нацгвардии армии Делавэра и был направлен в Ирак.

"Самым гордым днем в его жизни было надевание этой формы. Это не шутка, это не преувеличение, это реальность", - сказал Байден-старший о своем сыне, который умер от рака мозга в 2015 году.

Бывший президент не стал обсуждать нынешнюю администрацию или политические новости, но подчеркнул важность единства в армии, несмотря на национальные политические разногласия.

"Наша политика стала настолько раздробленной и настолько ожесточенной. Все эти годы я этим занимался и не думал, что мы дойдем до этого, но это так. Наши войска не носят форму, на которой написано "Я демократ" или "Я республиканец". На ней написано "Я американец", - заявил 46-й президент США.

Также он сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо и добавил, что "все очень оптимистично настроены" по поводу его диагноза.

"Ожидания таковы, что мы справимся с этим", - сказал бывший президент.

Он также поделился, что уже начал лечение и "все сводится к приему таблетки".

Когда его спросили о сообщениях последних недель, в которых утверждается, что его помощники скрывали ухудшения его умственного и физического лица состояния, Байден с иронией ответил: "Как видите, я психически некомпетентен и не могу ходить".

Кроме того, бывшему президенту задали вопрос о демократах, которые в последние недели заявили, что у них были опасения, когда он решил баллотироваться на второй срок.

"Почему же они тогда не баллотировались против меня? Я мог бы их победить", - ответил Байден.