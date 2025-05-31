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Байден впервые вышел на публику после диагноза рака: что сказал

Суббота 31 мая 2025 01:26
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Байден впервые вышел на публику после диагноза рака: что сказал Фото: 46-й президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Экс-президент США Джо Байден впервые выступил с публичным заявлением после того, как в начале мая у него диагностировали рак простаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

На мероприятии, посвященном Дню памяти в Мемориальном парке ветеранов в Нью-Касле, штат Делавэр, экс-президент рассказал о своем покойном сыне Бо Байдене, который служил в Нацгвардии армии Делавэра и был направлен в Ирак.

"Самым гордым днем в его жизни было надевание этой формы. Это не шутка, это не преувеличение, это реальность", - сказал Байден-старший о своем сыне, который умер от рака мозга в 2015 году.

Бывший президент не стал обсуждать нынешнюю администрацию или политические новости, но подчеркнул важность единства в армии, несмотря на национальные политические разногласия.

"Наша политика стала настолько раздробленной и настолько ожесточенной. Все эти годы я этим занимался и не думал, что мы дойдем до этого, но это так. Наши войска не носят форму, на которой написано "Я демократ" или "Я республиканец". На ней написано "Я американец", - заявил 46-й президент США.

Также он сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо и добавил, что "все очень оптимистично настроены" по поводу его диагноза.

"Ожидания таковы, что мы справимся с этим", - сказал бывший президент.

Он также поделился, что уже начал лечение и "все сводится к приему таблетки".

Когда его спросили о сообщениях последних недель, в которых утверждается, что его помощники скрывали ухудшения его умственного и физического лица состояния, Байден с иронией ответил: "Как видите, я психически некомпетентен и не могу ходить".

Кроме того, бывшему президенту задали вопрос о демократах, которые в последние недели заявили, что у них были опасения, когда он решил баллотироваться на второй срок.

"Почему же они тогда не баллотировались против меня? Я мог бы их победить", - ответил Байден.

У Байдена диагностирован рак

Напомним, у пару недель назад стало известно, что у бывшего президента США диагностировали "агрессивную форму" рака предстательной железы. Как сообщалось, рак распространился на него кости.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты после того, как у него появились усиливающиеся симптомы мочеиспускания. В пятницу у него диагностировали рак простаты, характеризующийся показателем Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости", - говорилось в заявлении офиса Байдена.

Однако там отметили, что рак судя по всему, чувствителен к гормонам, а это в свою очередь - позволяет его лечить. На следующие сутки информацию прокомментировал и сам бывший президент.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл (Джилл Байден, жена бывшего президента США, - ред.) поняли, что самыми сильными мы становимся там, где мы сломлены. Спасибо вам за то, что поднимаете нас с любовью и поддержкой", - написал он в соцсети Х.

Кроме того, на ситуацию отреагировал действующий глава Белого дома Дональд Трамп. В соцсетях он пожелал Байдену скорейшего выздоровления, после - на следующий день, назвал новость о раке "очень печальной", но при этом выразил удивление, что такие данные не были озвучены ранее.

"Я удивлен, что этого не было - вы знаете, общественность не была оповещена давно. Потому что, чтобы добраться до девятого этапа (по шкале Глисона 9 - то есть группа 5, - ред.), это долгое время", - сказал американский президент.

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