Байден уперше прокоментував операцію ЗСУ в Курській області

Глава Білого дому вперше висловився з приводу операції ЗСУ під час візиту до Нового Орлеану.

"Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів (щоб бути в курсі подій. - ред.), і це створює справжню дилему для Путіна", - сказав президент.

Байден також додав, що він та його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває воєнна операція.

