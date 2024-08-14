Байден уперше прокоментував операцію ЗСУ в Курській області
Наступ українських військових на території Курської області створює серйозну дилему для російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post та Reuters.
Глава Білого дому вперше висловився з приводу операції ЗСУ під час візиту до Нового Орлеану.
"Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів (щоб бути в курсі подій. - ред.), і це створює справжню дилему для Путіна", - сказав президент.
Байден також додав, що він та його адміністрація перебувають у прямому, постійному контакті з українцями, доки триває воєнна операція.
Biden says Ukraine’s invasion of Russia is ‘creating a real dilemma for Putin’ — and US in ‘constant contact’ with Kyiv https://t.co/n9yMfWjWga pic.twitter.com/JmI1Uv4Lrr— New York Post (@nypost) August 13, 2024
Додамо, що речник Білого дому Карін Жан-П'єр, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One, заявила, що Вашингтон не має жодного відношення до операції в Курській області.
"Ми не маємо до цього жодного відношення. Ми продовжимо розмови з українцями про їхній підхід, але це дійсно їхня справа", - сказала вона.
Реакція США на операцію ЗСУ
У Держдепартаменті загалом підтримують операцію ЗСУ в Курській області. Водночас, США не змінили своєї позиції щодо ударів американською зброєю по території Росії.
Раніше у Білому домі зазначили, що українські військові не порушували заборону на удари зброєю США по території країни-агресора.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва назвав "історичним" прорив українськими військами кордону в Курській області.
Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що операція ЗСУ наближає рішення США про дозвіл на удари ATACMS по об'єктах на території РФ.
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