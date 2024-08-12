Прорив ЗСУ у Курській області є історичним, - сенатор США
Прорив українськими військами кордону у Курській області є історичним. Адже Україна перенесла війну на територію Росії.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь.
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"Прорив у Курську на фронті є історичним. Це масштабний прорив. Хороші новини, великі новини, що обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни будуть відступати. Вони візьмуть війська з інших місць. Вони використовуватимуть ресурси на цьому фронті, який вже був встановлений. Але велика новина полягає в тому, що Україна зараз в Росії. Вона приносить боротьбу в Росію", - сказав сенатор.
За його словами, сенатори хочуть передати адміністрації президента США Джо Байдена повідомлення, що "слід надати Україні більше гнучкості у використанні наданої зброї, щоб вдарити глибше за лінії, що існують зараз".
"Є обмеження та питання дозволів, сподіваємося, що їх вдасться подолати. Така більша влада є надзвичайно важливою як з точки зору тактики, так і стратегії в цілому. Ми будемо працювати над отриманням ще більших ресурсів", - зазначив Блюменталь.
Своєю чергою сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що операція ЗСУ у Курській області - це "сміливо, геніально та чудово".
"Що я думаю про Курськ? Сміливо, геніально, чудово. Продовжуйте в тому ж дусі. Путін розпочав це, дайте йому урок", - сказав він.
Бої у Курській області
Нагадаємо, минулого тижня розпочалися бої у Курській області. Росіяни стверджують, що українські війська нібито здійснили "прорив" кордону.
До того ж російські чиновники вигадали, що їх армія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області. Насправді ж їх кількість значно більша. За даними DeepState, РФ втратила орієнтовно 44 населених пункти.
При цьому офіційно операцію ЗСУ у Курській області Україна підтвердила лише сьогодні, це зробив за підсумками Ставки президент Володимир Зеленський.
Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів.
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