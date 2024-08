Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Глава Белого дома впервые высказался по поводу операции ВСУ в ходе визита в Новый Орлеан.

"Я регулярно общался со своей командой, возможно, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. - ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина", - сказал президент.

Байден также добавил, что он и его администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается военная операция.

